Милонов: Скандальный депутат Журавлев упустил шанс попасть на СВО
Нецензурным скандалом в ответ на вопрос об участии в СВО депутат Алексей Журавлев испортил свою репутацию в глазах избирателей, сказал НСН Виталий Милонов.
У депутата Алексея Журавлева, который устроил скандал в ответ на вопрос об участии в СВО, был шанс добровольцем отправиться на спецоперацию в 2022 году, как это сделали некоторые его коллеги. Парламентарий упустил эту возможность, а сейчас его разовый приезд на фронт ничего не даст. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Комментируя скандальное заявление депутата Алексея Журавлева в ответ на вопрос адвоката Ивана Миронова, почему парламентарии и их дети не участвуют в СВО, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что парламентарии могут находиться в зоне спецоперации, но для этого им необходимо разрешение. Милонов отметил, что законотворческая деятельность депутатов не менее важна, чем работа российской армии в зоне СВО.
«Я был в зоне СВО не в качестве увеселителя, а в качестве добровольца. Я на безвозмездной основе нес обязанности точно так же, как и мои товарищи — военнослужащие Вооруженных сил России и добровольческих подразделений. Для разовых поездок получить разрешение действительно сложно, потому что есть небольшой круг депутатов, к чьим избирательным территориям приписаны новые земли. Сейчас я, к сожалению, не могу свободно получить разрешение на приезд, потому что каждый должен заниматься своим делом. Журавлев мог бы просто сказать, что во время войны нужны разные люди, так же, как и на фронте: есть штурмовики, танкисты, артиллеристы. Я был артиллеристом, и про меня тоже можно сказать, что я не был на фронте, потому что в основном находился в трех километрах от украинских подразделений, но артиллеристы нужны — без них наша пехота не может и шагу сделать. Депутаты, которые за год принимают более 30-50 законов, касающихся СВО, тоже нужны, не надо этого стесняться. Депутаты, конечно, оказывают помощь фронту, но так делают почти все честные русские люди, вносят посильный вклад», — сказал Милонов.
Вместе с тем собеседник НСН осудил поведение Журавлева, который ответил на вопрос адвоката нецензурной бранью и прервал интервью. По мнению Милонова, парламентарий испортил свое реноме в глазах избирателей.
«Журавлеву повезло, что он не имеет отношения к “Единой России”. Если бы это было в рамках “Единой России”, страшно представить, что было бы с таким депутатом, потому что в этой партии безжалостно наказывают за подобного рода проступки. Журавлев — лидер своей собственной партии “Родина”. Наверное, сейчас он выставил себя на суд перед избирателями, которые, думаю, сделают выводы. У него был шанс пойти добровольцем в зону СВО в 2022 году, он им не воспользовался. А то, что он разово туда приедет, ничего не даст», — подытожил он.
Ранее общественный деятель Яна Поплавская призвала Журавлева в своем Telegram-канале отказаться от депутатского мандата и заключить контракт с Минобороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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