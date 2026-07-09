«Я был в зоне СВО не в качестве увеселителя, а в качестве добровольца. Я на безвозмездной основе нес обязанности точно так же, как и мои товарищи — военнослужащие Вооруженных сил России и добровольческих подразделений. Для разовых поездок получить разрешение действительно сложно, потому что есть небольшой круг депутатов, к чьим избирательным территориям приписаны новые земли. Сейчас я, к сожалению, не могу свободно получить разрешение на приезд, потому что каждый должен заниматься своим делом. Журавлев мог бы просто сказать, что во время войны нужны разные люди, так же, как и на фронте: есть штурмовики, танкисты, артиллеристы. Я был артиллеристом, и про меня тоже можно сказать, что я не был на фронте, потому что в основном находился в трех километрах от украинских подразделений, но артиллеристы нужны — без них наша пехота не может и шагу сделать. Депутаты, которые за год принимают более 30-50 законов, касающихся СВО, тоже нужны, не надо этого стесняться. Депутаты, конечно, оказывают помощь фронту, но так делают почти все честные русские люди, вносят посильный вклад», — сказал Милонов.

Вместе с тем собеседник НСН осудил поведение Журавлева, который ответил на вопрос адвоката нецензурной бранью и прервал интервью. По мнению Милонова, парламентарий испортил свое реноме в глазах избирателей.

«Журавлеву повезло, что он не имеет отношения к “Единой России”. Если бы это было в рамках “Единой России”, страшно представить, что было бы с таким депутатом, потому что в этой партии безжалостно наказывают за подобного рода проступки. Журавлев — лидер своей собственной партии “Родина”. Наверное, сейчас он выставил себя на суд перед избирателями, которые, думаю, сделают выводы. У него был шанс пойти добровольцем в зону СВО в 2022 году, он им не воспользовался. А то, что он разово туда приедет, ничего не даст», — подытожил он.

Ранее общественный деятель Яна Поплавская призвала Журавлева в своем Telegram-канале отказаться от депутатского мандата и заключить контракт с Минобороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

