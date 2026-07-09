Власти Петербурга рассматривают продажу бензина по QR-кодам

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсуждают меры стабилизации топливного рынка, включая возможность продажи бензина по QR-кодам и введение системы «чет-нечет». Об этом вице-губернатор Ленобласти по ТЭК Денис Седов рассказал изданию 47news.

Профильные чиновники двух регионов уже провели совещание по данному вопросу. По словам Седова, цель — не допустить спекуляций и обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса.

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Вице-губернатор отметил, что среди способов решения рассматриваются QR-коды и система заправок «чет-нечет». Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы люди были уверены в возможности получить необходимый объем топлива на заправке.

Окончательные варианты и предложения планируют представить губернаторам Петербурга и Ленинградской области.

Между тем губернатор Липецкой области призвал нефтяников давать достоверную информацию о количестве топлива и обратился с призывом к владельцам крупнейшим АЗС, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
ТЕГИ:АЗСБензинЛенинградская ОбластьСанкт-Петербург

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