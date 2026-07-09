Власти Петербурга рассматривают продажу бензина по QR-кодам

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсуждают меры стабилизации топливного рынка, включая возможность продажи бензина по QR-кодам и введение системы «чет-нечет». Об этом вице-губернатор Ленобласти по ТЭК Денис Седов рассказал изданию 47news.

Профильные чиновники двух регионов уже провели совещание по данному вопросу. По словам Седова, цель — не допустить спекуляций и обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса.