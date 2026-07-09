Минобороны: ПВО сбила 152 украинских БПЛА за 12 часов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за сутки 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ликвидация БПЛА проводилась в течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в сводках российского военного ведомства.
Дроны были подавлены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
Также беспилотники сбиты средствами ПВО над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
Ранее в Тверской области в результате отражения беспилотной атаки загорелся один из резервуаров местной нефтебазы, а всего за минувшую ночь было сбито 75 дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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