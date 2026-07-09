Минобороны: ПВО сбила 152 украинских БПЛА за 12 часов

Дроны были подавлены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Также беспилотники сбиты средствами ПВО над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Тверской области в результате отражения беспилотной атаки загорелся один из резервуаров местной нефтебазы, а всего за минувшую ночь было сбито 75 дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

