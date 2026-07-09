Эксперты назвали сценарии эскалации конфликта между США и Ираном

Обострение конфликта на Ближнем Востоке связано с контролем Ирана над Ормузским проливом, а ситуация может развиваться по двум сценариям, включая применение ядерного оружия. Об этом востоковеды рассказали в беседе с «ФедералПресс».

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Антона Мардасова, Тегеран осознал силу контроля над Ормузским проливом и считает его важнее возможных выгод от соглашения с американцами, включая разблокировку активов. При этом экономическая ситуация в Иране остается сложной, и властям необходимы инвестиции для восстановления разрушенных объектов.