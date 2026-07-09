Эксперты назвали сценарии эскалации конфликта между США и Ираном
Обострение конфликта на Ближнем Востоке связано с контролем Ирана над Ормузским проливом, а ситуация может развиваться по двум сценариям, включая применение ядерного оружия. Об этом востоковеды рассказали в беседе с «ФедералПресс».
По мнению эксперта Российского совета по международным делам Антона Мардасова, Тегеран осознал силу контроля над Ормузским проливом и считает его важнее возможных выгод от соглашения с американцами, включая разблокировку активов. При этом экономическая ситуация в Иране остается сложной, и властям необходимы инвестиции для восстановления разрушенных объектов.
Старший преподаватель РУДН Камран Гасанов полагает, что ситуация будет развиваться по сценарию «ни мира, ни войны» с периодическими вспышками конфликта. США не готовы к полномасштабной военной операции из-за приближающихся промежуточных выборов, а переговоры возможны только после временной деэскалации.
Эксперты отмечают, что Тегеран в текущей ситуации борется за переговорные позиции и не отступится от контроля над Ормузом. Ядерный трек будет исключен из любых соглашений, что делает скорое урегулирование невозможным.
Между тем Иран заявил об ударе США по территории АЭС «Бушер», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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