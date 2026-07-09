Продажи бензина на Петербургской бирже упали до исторического минимума

Продажи бензина на Петербургской бирже 8 июля сократились до 8,1 тысячи тонн, что стало историческим минимумом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства и источник в отрасли.

Реализация топлива марок АИ-92 и АИ-95 в первую неделю июля сократилась почти вдвое по сравнению с началом месяца. Относительно предыдущего торгового дня объем упал на 10%, а по сравнению с восьмым июня показатель снизился на 66,7%. При этом предложения марок АИ-98 и АИ-100 отсутствовали второй день подряд.