Продажи бензина на Петербургской бирже упали до исторического минимума
Продажи бензина на Петербургской бирже 8 июля сократились до 8,1 тысячи тонн, что стало историческим минимумом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства и источник в отрасли.
Реализация топлива марок АИ-92 и АИ-95 в первую неделю июля сократилась почти вдвое по сравнению с началом месяца. Относительно предыдущего торгового дня объем упал на 10%, а по сравнению с восьмым июня показатель снизился на 66,7%. При этом предложения марок АИ-98 и АИ-100 отсутствовали второй день подряд.
Участники рынка связывают падение с ужесточением правил, которые ограничивают участие посредников и переводят независимые нефтеперерабатывающие заводы на прямые контракты с нефтяными компаниями.
Дополнительное давление на объемы оказывает ситуация на самих предприятиях, поскольку не менее девяти заводов, обеспечивающих биржевые поставки, находятся на внеплановом ремонте.
Ранее на бирже Петербурга продажи бензина из Белоруссии упали в десятки раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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