Эксперт оценил шансы Украины на собственное производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на самостоятельное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для aif.ru оценил перспективы этого проекта.

По мнению специалиста, лицензия будет касаться исключительно сборки, так как Украина никогда не освоит производство активной головки самонаведения, двигателей и других высокотехнологичных компонентов. Ключевые блоки Киев будет получать из США, а самостоятельно сможет изготавливать разве что корпус и контейнеры для хранения ракет.

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Кнутов уверен, что сборочное производство не разместят на территории Украины из соображений безопасности. Эксперт напомнил о судьбе аналогичных проектов компании Rheinmetall и предположил, что завод скорее всего развернут в Румынии, а первые ракеты оттуда появятся минимум через полтора года.

При этом Украина уже заключила договор с Германией на закупку 600 ракет Patriot на этот и следующий год. Завод в Германии, который будет их выпускать, откроется либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Однако, Украина попробует заработать на продаже более дешевых ЗРК Patriot, если США передадут ей лицензию на их производство, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa
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