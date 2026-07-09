Эксперт оценил шансы Украины на собственное производство ракет Patriot
Президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на самостоятельное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для aif.ru оценил перспективы этого проекта.
По мнению специалиста, лицензия будет касаться исключительно сборки, так как Украина никогда не освоит производство активной головки самонаведения, двигателей и других высокотехнологичных компонентов. Ключевые блоки Киев будет получать из США, а самостоятельно сможет изготавливать разве что корпус и контейнеры для хранения ракет.
Кнутов уверен, что сборочное производство не разместят на территории Украины из соображений безопасности. Эксперт напомнил о судьбе аналогичных проектов компании Rheinmetall и предположил, что завод скорее всего развернут в Румынии, а первые ракеты оттуда появятся минимум через полтора года.
При этом Украина уже заключила договор с Германией на закупку 600 ракет Patriot на этот и следующий год. Завод в Германии, который будет их выпускать, откроется либо в конце текущего года, либо в начале следующего.
Однако, Украина попробует заработать на продаже более дешевых ЗРК Patriot, если США передадут ей лицензию на их производство, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: ПВО сбила 152 украинских БПЛА за 12 часов
- Эксперт оценил шансы Украины на собственное производство ракет Patriot
- Придется смириться: Почему обсуждаемые Западом сценарии развития РФ опасны для всего мира
- Москва и Минск упростят правила проживания для граждан Союзного государства
- Эксперты назвали сценарии эскалации конфликта между США и Ираном
- Власти Петербурга рассматривают продажу бензина по QR-кодам
- Рудковская раскрыла, когда их с Плющенко сын поедет на Олимпиаду
- «Рана не затянулась»: Кинотеатры призвали не спешить снимать фильмы про СВО
- Названа категория россиян, которых мошенники атакуют повторно
- В России предрекли замедление роста онлайн-кинотеатров