Эксперт оценил шансы Украины на собственное производство ракет Patriot

Кнутов уверен, что сборочное производство не разместят на территории Украины из соображений безопасности. Эксперт напомнил о судьбе аналогичных проектов компании Rheinmetall и предположил, что завод скорее всего развернут в Румынии, а первые ракеты оттуда появятся минимум через полтора года.

При этом Украина уже заключила договор с Германией на закупку 600 ракет Patriot на этот и следующий год. Завод в Германии, который будет их выпускать, откроется либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Однако, Украина попробует заработать на продаже более дешевых ЗРК Patriot, если США передадут ей лицензию на их производство, сообщает Ura.ru.

