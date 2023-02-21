Госсекретарь США заявил о готовности обсуждать с РФ ДСНВ, несмотря на приостановку

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден всё ещё готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения стратегических наступательных вооружений. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

Он назвал «очень разочаровывающим и безответственным» решение Кремля приостановить участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3. Так он прокомментировал соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Как отмечает НСН, Путин особо подчеркнул, что речь идёт именно о приостановке участия в ДСНВ, а приостановке. Он объяснил это, в частности, необходимостью учесть стратегический потенциал Франции и Великобритании в рамках договора.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПутинСШАЯдерное Оружие
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