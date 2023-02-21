«Гонка вооружений»: В Совфеде объяснили приостановку участия России в ДСНВ

«США и блок НАТО хотели бы добиваться нашего стратегического поражения на поле боя и одновременно иметь доступ к нашим совершенно секретным объектам, связанным с обеспечением стратегической безопасности России. На эту нелогичность указал сегодня наш президент и сказал, что пока мы в этом не разберемся, мы приостановим действие договора. Новая гонка вооружений идет уже давно. Мало того, там была еще одна важная тема: наши зарубежные недруги подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия. В свое время предложение по прекращению испытания ядерного оружия было внесено в период разрядки Горбачевым и вызвало легкое недоумение среди наших специалистов. Сегодня мы вынуждены работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире», - сказал Климов.

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. В ходе него он также заявил, что Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к проведению ядерных испытаний –– на случай, если такие решат провести США. По словам Путина, сейчас предложения провести реальные, а не компьютерные испытания ядерного оружия, звучат в США.

После завершения послания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о приостановке участия России в договоре о СНВ. Он призвал Москву пересмотреть свое решение и вернуться к соблюдению прежнего соглашения, передает НСН.

