«Гонка вооружений»: В Совфеде объяснили приостановку участия России в ДСНВ
США и блок НАТО хотят добиться стратегического поражения России на поле боя, государство вынуждено принимать меры, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было принято решение о приостановке участия государства в договоре СНВ, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, он указал, что Россию невозможно победить на поле боя. Андрей Климов отметил, что западные страны давно подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия.
«США и блок НАТО хотели бы добиваться нашего стратегического поражения на поле боя и одновременно иметь доступ к нашим совершенно секретным объектам, связанным с обеспечением стратегической безопасности России. На эту нелогичность указал сегодня наш президент и сказал, что пока мы в этом не разберемся, мы приостановим действие договора. Новая гонка вооружений идет уже давно. Мало того, там была еще одна важная тема: наши зарубежные недруги подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия. В свое время предложение по прекращению испытания ядерного оружия было внесено в период разрядки Горбачевым и вызвало легкое недоумение среди наших специалистов. Сегодня мы вынуждены работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире», - сказал Климов.
Ранее, 21 февраля, Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. В ходе него он также заявил, что Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к проведению ядерных испытаний –– на случай, если такие решат провести США. По словам Путина, сейчас предложения провести реальные, а не компьютерные испытания ядерного оружия, звучат в США.
После завершения послания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о приостановке участия России в договоре о СНВ. Он призвал Москву пересмотреть свое решение и вернуться к соблюдению прежнего соглашения, передает НСН.
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