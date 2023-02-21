Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ

Президент РФ Владимир Путин заявил о временной приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Такое заявление вызвало бурные аплодисменты в зале.

Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.

«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.