Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ

Президент РФ Владимир Путин заявил о временной приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Такое заявление вызвало бурные аплодисменты в зале.

Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.

«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.

В Москве надеются на продолжение совместной работы с США по выполнению ДСНВ-3

Он также напомнил об истечении сроков применения отдельных видов ядерных боеприпасов в США.

«В связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумывают о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия – в том числе, с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. В этой ситуации Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия», - заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия первой это делать не собирается, а только в случае проведения таких испытаний в США.

В конгрессе США призвали проверить соблюдение Россией условий ДСНВ-3

В январе 2021 года президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пришли с договорённости продлить действие Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе объяснил тогда НСН, почему важно было продлить договор СНВ-3.

ДСНВ подписали президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Документ, рассчитанный на 10 лет, вступил в силу 5 февраля 2011 года с возможностью пролонгации на 5 лет по согласованию Москвы и Вашингтона.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ДоговорЯдерное ОружиеПутин
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