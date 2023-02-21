«Разрушает систему безопасности». Боррель оценил решение России по ДСНВ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что настало время обсуждать новые меры в международной безопасности, сообщает РИА Новости.
По его словам, принятое Россией решение приостановить своё участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) «разрушает систему международной безопасности», которая была создана создана после холодной войны.
«То решение, которое приняла Россия... После этого надо думать о новых мерах в международной безопасности», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает RT.
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