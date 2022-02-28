Президент Южной Кореи призвал срочно помочь Украине
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству страны срочно организовать гуманитарную помощь Украине. Об этом рассказала представитель администрации главы республики Пак Кён Ми.
До этого о необходимости предоставить Незалежной гумпомощь также говорили в Великобритании, Румынии, США и Финляндии.
Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что страна присоединится к отключению банков России от SWIFT, и запретит экспорт стратегических материалов в РФ из-за ситуации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Военные РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС
- Минобороны: Российская авиация завоевала господство в воздухе над Украиной
- Президент Южной Кореи призвал срочно помочь Украине
- Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток российских военных
- Британия присоединилась к санкциям против Центробанка
- Банк России поднял ключевую ставку до 20%
- Байден по телефону обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины
- Глава ДНР заявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается
- В МИД Белоруссии сообщили о готовности площадки для переговоров России и Украины
- Южная Корея запретит экспорт стратегических материалов в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru