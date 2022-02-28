Президент Южной Кореи призвал срочно помочь Украине

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству страны срочно организовать гуманитарную помощь Украине. Об этом рассказала представитель администрации главы республики Пак Кён Ми.

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До этого о необходимости предоставить Незалежной гумпомощь также говорили в Великобритании, Румынии, США и Финляндии.

Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что страна присоединится к отключению банков России от SWIFT, и запретит экспорт стратегических материалов в РФ из-за ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
ТЕГИ:ПрезидентПолитикаГуманитарная ПомощьУкраинаЮжная Корея
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