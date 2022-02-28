Президент Южной Кореи призвал срочно помочь Украине

До этого о необходимости предоставить Незалежной гумпомощь также говорили в Великобритании, Румынии, США и Финляндии.

Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что страна присоединится к отключению банков России от SWIFT, и запретит экспорт стратегических материалов в РФ из-за ситуации на Украине.