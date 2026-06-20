Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Гаити на ЧМ

Матч состоялся в Филадельфии в США. В ходе игры оформил дубль Матеус Кунья, также гол забил Винисиус Жуниор.

Бразильцы набрали 4 очка, они возглавляют турнирную таблицу группы С. За сборной следуют команды Марокко (4 очка), Шотландии (3), Гаити (0). В последнем туре этапа футболисты из Бразилии сыграют с командой Шотландии.

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta включил сборную Бразилии в топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Шансы команды оценили в 5,37%.

