Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Гаити на ЧМ
Сборная Бразилии по футболу обыграла со счетом 3:0 команду Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира.
Матч состоялся в Филадельфии в США. В ходе игры оформил дубль Матеус Кунья, также гол забил Винисиус Жуниор.
Бразильцы набрали 4 очка, они возглавляют турнирную таблицу группы С. За сборной следуют команды Марокко (4 очка), Шотландии (3), Гаити (0). В последнем туре этапа футболисты из Бразилии сыграют с командой Шотландии.
Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta включил сборную Бразилии в топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Шансы команды оценили в 5,37%.
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