В Лаосе откроется первая русская школа
Первая основанная на российских стандартах образования школа откроется в Лаосе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в республике.
В ведомстве напомнили, что в 2025 году власти одобрили строительство российско-лаосской средней школы в Вьентьяне и выделили землю под реализацию проекта. Сейчас российские специалисты разрабатывают смету и детальный план строительства.
«По предварительной информации, школа будет вмещать порядка 1,2 тыс. учеников, а образовательная программа будет основываться на российских образовательных стандартах», — указали в посольстве.
Между тем в Северной Корее стало обязательным изучение русского языка в школах начиная с 4-го класса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Лаосе откроется первая русская школа
- Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз
- Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году
- Фонд кино выбрал российские фильмы, которым окажут поддержку в ходе производства
- Россияне с 1 июля смогут продавать и покупать жилье по биометрии
- Трамп: Европе надо заплатить $350 млрд за оружие для Украины
- Инсульт у дирижера Спивакова не подтвердился
- СМИ: Рубио планирует визит на Ближний Восток
- Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт
- Российские школьники начнут изучать арабский язык с 1 сентября