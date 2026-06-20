В Лаосе откроется первая русская школа

Первая основанная на российских стандартах образования школа откроется в Лаосе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в республике.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году власти одобрили строительство российско-лаосской средней школы в Вьентьяне и выделили землю под реализацию проекта. Сейчас российские специалисты разрабатывают смету и детальный план строительства.

«По предварительной информации, школа будет вмещать порядка 1,2 тыс. учеников, а образовательная программа будет основываться на российских образовательных стандартах», — указали в посольстве.

Между тем в Северной Корее стало обязательным изучение русского языка в школах начиная с 4-го класса.

