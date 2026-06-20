В Севастополе сбили пять дронов ВСУ
20 июня 202605:36
Юлия Савченко
Пять украинских беспилотников уничтожили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в Севастополе отработали средства ПВО и мобильные огневые группы.
«Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент», - написал губернатор на платформе «Макс».
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в Севастополе военные отразили четыре атаки ВСУ и ликвидировали свыше 25 украинских дронов.
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