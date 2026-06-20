В Севастополе сбили пять дронов ВСУ

Пять украинских беспилотников уничтожили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в Севастополе отработали средства ПВО и мобильные огневые группы.

«Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент», - написал губернатор на платформе «Макс».

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Севастополе военные отразили четыре атаки ВСУ и ликвидировали свыше 25 украинских дронов.

