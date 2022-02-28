Южная Корея запретит экспорт стратегических материалов в Россию
Южная Корея запретит экспорт стратегических материалов в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом рассказали в МИД республики.
Отмечается, что представители министерства уже сообщили о своем решении в США.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в рамках расширения санкций под ограничения поставок также могут попасть нестратегические материалы, включая 57 позиций, попадающих под санкции США. К ним относятся компьютеры, сенсоры, связь, авиационная и космическая отрасли, а также некоторые другие категории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru