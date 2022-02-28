Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению банков России от SWIFT в связи с действиями на Украине. Об этом сообщил МИД Республики Корея.

Боррель признал, что Россию невозможно полностью отключить от SWIFT

«Конкретный план мер будет принят после совещания между соответствующими ведомствами», - приводит РИА Новости сообщение МИД.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияМИДЮжная Корея
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