Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT
Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению банков России от SWIFT в связи с действиями на Украине. Об этом сообщил МИД Республики Корея.
«Конкретный план мер будет принят после совещания между соответствующими ведомствами», - приводит РИА Новости сообщение МИД.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru