Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Площадка для переговоров России и Украины подготовлена ЦБ просит банки не назначать пени и штрафы по кредитам, если положение заемщика ухудшилось из-за санкций Глава СК поручил расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими на Украине В ДНР приостановлена военная мобилизация СМИ сообщили об отказе производителей стройматериалов поставлять продукцию в Россию Страны стали массово отказываться от российских товаров