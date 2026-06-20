В Британии при столкновении поездов погиб один человек, более 80 пострадали
Более 80 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на юге Англии. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.
Инцидент произошел в районе Бедфорда. Поезда следовали из Ноттингема и Корби в Лондон. По данным СМИ, состав из Корби врезался в хвостовую часть поезда из Ноттингема.
«Госпитализировано 33 человека, из них 11 - в тяжелом состоянии. Помощь оказана еще 56 людям», - указали в полиции.
При аварии погиб один человек - машинист одного из поездов.
Ранее в Пакистане произошел подрыв поезда с военнослужащими, погибли 23 человека, около 47 получили ранения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвала максимальную надбавку к пенсии работающих граждан после перерасчета
- В Британии при столкновении поездов погиб один человек, более 80 пострадали
- Трамп сообщил о планах посетить Турцию и Китай
- В Лаосе откроется первая русская школа
- Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз
- Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году
- Фонд кино выбрал российские фильмы, которым окажут поддержку в ходе производства
- Россияне с 1 июля смогут продавать и покупать жилье по биометрии
- Трамп: Европе надо заплатить $350 млрд за оружие для Украины
- Инсульт у дирижера Спивакова не подтвердился