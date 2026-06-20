В Британии при столкновении поездов погиб один человек, более 80 пострадали

Более 80 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на юге Англии. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.

Инцидент произошел в районе Бедфорда. Поезда следовали из Ноттингема и Корби в Лондон. По данным СМИ, состав из Корби врезался в хвостовую часть поезда из Ноттингема.

«Госпитализировано 33 человека, из них 11 - в тяжелом состоянии. Помощь оказана еще 56 людям», - указали в полиции.

При аварии погиб один человек - машинист одного из поездов.

Ранее в Пакистане произошел подрыв поезда с военнослужащими, погибли 23 человека, около 47 получили ранения.

