Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз
Режиссер культовых сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз умер на 86-м году жизни. Об этом пишет New York Times.
«В пятницу скончался Джеймс Берроуз - мастер телевизионного ситкома, определивший облик этого жанра», - отмечает издание.
Смерть режиссера подтвердил его агент Рик Розен. Место и причина не уточняется.
Джеймс Берроуз родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Режиссер работал в телевизионных ситкомах с семидесятых, за сорокалетнюю карьеру он срежиссировал более ста проектов. Берроуз работал в том числе над сериалами «Веселая компания», «Такси», «Друзья», «Теория большого взрыва», «Майк и Молли».
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