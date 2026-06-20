Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

«В пятницу скончался Джеймс Берроуз - мастер телевизионного ситкома, определивший облик этого жанра», - отмечает издание.

Смерть режиссера подтвердил его агент Рик Розен. Место и причина не уточняется.

Джеймс Берроуз родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Режиссер работал в телевизионных ситкомах с семидесятых, за сорокалетнюю карьеру он срежиссировал более ста проектов. Берроуз работал в том числе над сериалами «Веселая компания», «Такси», «Друзья», «Теория большого взрыва», «Майк и Молли».

