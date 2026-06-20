Эксперт назвала максимальную надбавку к пенсии работающих граждан после перерасчета

Перерасчет страховых пенсий для россиян, работавших официально в 2025 году, проведут с 1 августа. Его размер ограничен тремя пенсионными баллами. Как напомнила Подольская, в текущем году один такой балл стоит 156,76 рубля.

«Максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рублей в месяц», - указала эксперт.

Августовская процедура перерасчета пенсии проводится с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем за прошлый год. Сумма повышения выплаты зависит от размера официальной зарплаты.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в июле повысят пенсии в том числе гражданам, которым исполнилось 80 лет в июне, а также тем, у которых появились иждивенцы.

