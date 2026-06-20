Трамп сообщил о планах посетить Турцию и Китай
20 июня 202603:55
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп планирует посетить Турцию и Китай. Об этом он заявил выступая на авиабазе Эндрюс.
«Мы много путешествуем. Мы поедем в Турцию», - цитирует политика ТАСС.
Кроме того, глава Белого дома рассказал, что в течение года вернется в Китай. Трамп уже посещал КНР в мае.
Ранее стало известно, что в турецкой Анкаре 7-8 июля состоится саммит НАТО. Как сообщали СМИ, участие Трампа во встрече «не будет определено до последнего момента».
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