Трамп сообщил о планах посетить Турцию и Китай

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Турцию и Китай. Об этом он заявил выступая на авиабазе Эндрюс.

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«Мы много путешествуем. Мы поедем в Турцию», - цитирует политика ТАСС.

Кроме того, глава Белого дома рассказал, что в течение года вернется в Китай. Трамп уже посещал КНР в мае.

Ранее стало известно, что в турецкой Анкаре 7-8 июля состоится саммит НАТО. Как сообщали СМИ, участие Трампа во встрече «не будет определено до последнего момента».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАКитайТурцияДональд Трамп

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