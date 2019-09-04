Кремль отказался анонсировать дату обмена с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть конкретную дату обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией, сославшись на то, что это очень «чувствительная» тема. Также он пообещал, что «факт станет известным», передает РЕН ТВ.
По словам представителя Кремля, «анонсов» здесь быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, участвующая в переговорах с Киевом, заявила, что для обмена нужно провести ряд юридических процедур.
На прошлой неделе первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил в эфире НСН, что обмен людьми станет первым шагом на пути нормализации отношений между Москвой и Киевом.
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