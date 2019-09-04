Обмен между Украиной и Россией может состояться на этой неделе

Россия и Украина могут обменять удерживаемых лиц в субботу, 7 сентября. Об этом «Интерфаксу» сообщили два источника в дипломатических кругах.

Впрочем, один из собеседников агентства подчеркнул, что договоренность об этой дате имеет лишь рамочный характер, окончательно дата будет согласована в середине текущей недели.