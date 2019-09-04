Обмен между Украиной и Россией может состояться на этой неделе

Россия и Украина могут обменять удерживаемых лиц в субботу, 7 сентября. Об этом «Интерфаксу» сообщили два источника в дипломатических кругах.

Впрочем, один из собеседников агентства подчеркнул, что договоренность об этой дате имеет лишь рамочный характер, окончательно дата будет согласована в середине текущей недели.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отказался называть конкретную дату, заявив, что это слишком чувствительный вопрос. Однако в Кремле пообещали, что факт обмена «станет известным».

Впервые о возможности скорого обмена заключенными в конце августа сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако анонсированный им обмен не состоялся.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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