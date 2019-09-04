Обмен между Украиной и Россией может состояться на этой неделе
Россия и Украина могут обменять удерживаемых лиц в субботу, 7 сентября. Об этом «Интерфаксу» сообщили два источника в дипломатических кругах.
Впрочем, один из собеседников агентства подчеркнул, что договоренность об этой дате имеет лишь рамочный характер, окончательно дата будет согласована в середине текущей недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отказался называть конкретную дату, заявив, что это слишком чувствительный вопрос. Однако в Кремле пообещали, что факт обмена «станет известным».
Впервые о возможности скорого обмена заключенными в конце августа сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако анонсированный им обмен не состоялся.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Зелёный патруль» усомнился в рейтинге самых загрязненных городов России
- Кремль отказался анонсировать дату обмена с Украиной
- «Фризиуму» дадут зеленый свет. Минздрав обещает зарегистрировать психотропное лекарство
- Мировые новости на завтрак: Финляндия вступилась за РФ, а в Британии выступили против Джонсона
- Дышать через раз. 10 городов России с самым грязным воздухом