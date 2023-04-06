Премьер Вьетнама: Страна не поддерживает санкции против России
Вьетнам не поддерживает антироссийские санкции и изоляцию России. Такое заявление сделал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Вьетнам является ответственным членом международного сотрудничества. По словам премьер-министра, государство «выбирает правосудие».
Ранее сообщалось, что власти Вьетнама продлили срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе для России. Отмечалось, что решение было принято в связи с желанием укрепить туризм - главный источник экономического роста страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга
- Израильские ВВС нанесли удар по югу Ливана
- В ЛДПР назвали цель создания нейросети «Жириновский»
- Новым президентом Черногории избрали Якова Милатовича
- «Челси» объявил имя нового тренера
- Премьер Вьетнама: Страна не поддерживает санкции против России
- Лукашенко: Если будет надо, Белоруссия применит все средства для защиты
- Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля
- Премьер Польши: Молдавии надо предоставить ускоренную процедуру вступления в ЕС
- В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru