Премьер Вьетнама: Страна не поддерживает санкции против России

Он отметил, что Вьетнам является ответственным членом международного сотрудничества. По словам премьер-министра, государство «выбирает правосудие».

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама продлили срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе для России. Отмечалось, что решение было принято в связи с желанием укрепить туризм - главный источник экономического роста страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

