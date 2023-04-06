Премьер Вьетнама: Страна не поддерживает санкции против России

Вьетнам не поддерживает антироссийские санкции и изоляцию России. Такое заявление сделал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Вьетнам является ответственным членом международного сотрудничества. По словам премьер-министра, государство «выбирает правосудие».

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама продлили срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе для России. Отмечалось, что решение было принято в связи с желанием укрепить туризм - главный источник экономического роста страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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