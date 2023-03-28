Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 45 дней
28 марта 202312:12
Власти Вьетнама продлили срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе для России, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что также продлена выдача электронных виз на срок до трех месяцев.
Портал Vietnam News отмечает, что решение принято в связи с желанием укрепить туризм - главный источник экономического роста страны.
Ранее сообщалось, что отдых в Сочи этим летом станет дороже на 20-30% по сравнению с прошлым годом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Украинский военный получил 15 лет колонии за расстрел мирного жителя ЛНР
- Франция удвоит поставки снарядов Украине
- Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта
- Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 45 дней
- Минфин РФ опроверг повышение цен на пиво
- Умер самый старый кот в России
- Минэнерго Швеции: В ЕС видят риски на будущий отопительный сезон
- Глава Минэнерго заявил, что Россия перенаправила поставки нефти после эмбарго
- МИД призвал к законодательному регулированию дипфейков
- Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана по делу о дискредитации армии
27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru