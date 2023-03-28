Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 45 дней

Власти Вьетнама продлили срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе для России, сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что также продлена выдача электронных виз на срок до трех месяцев.

Портал Vietnam News отмечает, что решение принято в связи с желанием укрепить туризм - главный источник экономического роста страны.

Ранее сообщалось, что отдых в Сочи этим летом станет дороже на 20-30% по сравнению с прошлым годом.


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