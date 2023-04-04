Посол Бездетко: Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима

Россия и Вьетнам ведут работу над упрощением визового режима и налаживанием прямых рейсов. Соответствующее заявление главы дипмиссии Геннадия Бездетко приводит посольство РФ в Ханое.

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Тунисом, ЮАР и Вьетнамом в 2023 году

Он отметил, что планируется упразднить ряд процедур и документов для желающих въехать в Россию граждан Вьетнама. При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день туристические обмены затруднены из-за отсутствия между странами прямого авиасообщения.

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама продлили срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе для России. Отмечалось, что решение было принято в связи с желанием укрепить туризм - главный источник экономического роста страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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