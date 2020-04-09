Премьер Италии высказался об «условиях» российской помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте решительно отверг предположения о том, что помощь России в борьбе с коронавирусом могла быть оказана его стране при условии, что Рим выскажется за отмену антироссийских санкций ЕС.

Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей

В интервью «Би-би-си» итальянский политик заявил, что сам намёк на то, что помощь России или Китая может повлиять на геополитическую позицию страны, глубоко оскорбляет его и всё итальянское правительство, передаёт RT.

Подобные намёки оскорбительны и для президента России Владимира Путина, полагает Конте.

Россия отправила в Италию для борьбы с коронавирусом военных медиков и технику для дезинфекции. Итальянское издание La Stampa написало, что 80% российской помощи оказалось бесполезной, и предположила, что Конте принял помощь от Москвы по политическим мотивам.

На днях стало известно, что в Италии создали петицию, авторы которой потребовали от МИД, Минобороны и премьера страны раскрыть условия и истинные цели российской помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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