СМИ: В Италии сочли бесполезной помощь России против коронавируса

Большую часть гуманитарного груза, отправленного из России в Италию с целью помощи в борьбе с коронавирусом, на Апеннинах посчитали бесполезной. Такую оценку дали высокопоставленные источники, мнение которых приводит издание La Stampa.

Так, по мнению источника, 80% техники, предоставленной российской стороной не может способствовать борьбе с распространением COVID-19. Газета пишет, что глава правительства Италии Джузеппе Конте согласился принять помощь Москвы якобы исключительно для укрепления личных отношений с российским руководством.

По версии La Stampa, российский лидер Владимир Путин тоже имеет свои политические интересы в этом деле.

На днях Россия отправила в Италию несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Помимо грузов, они доставили около сотни российских вирусологов и эпидемиологов, а также восемь бригад медиков.

Как сообщает RT, российские военные врачи уже прибыли для помощи в город Бергамо, который стал одним из эпицентров распространения инфекции. Там на аэродром Орио-аль-Серио развёрнут совместный итало-российский штаб по борьбе с коронавирусом.