В Италии создали петицию против российских медиков

Женщина заявила, что российские специалисты обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом», а также заявила о якобы «хамском» отношении со стороны россиян, но не привела примеров.

«Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них только 35 медиков и 13 переводчиков. А остальные - это кто?» - недоумевает Гебрич. Она также заявила об угрозах из России в адрес журналистов La Stampa, ранее написавших о бесполезности российской помощи. Напомним, после этого Минобороны РФ обвинило ресурс в русофобии.

Российская сторона ранее неоднократно подчёркивала, что отправка военных медиков - это гуманитарный акт помощи, не имеющий отношения к политике.

