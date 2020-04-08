В Италии создали петицию против российских медиков
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом. Соавтором обращения выступила гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, сообщает издание «Обзреватель».
Женщина заявила, что российские специалисты обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом», а также заявила о якобы «хамском» отношении со стороны россиян, но не привела примеров.
«Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них только 35 медиков и 13 переводчиков. А остальные - это кто?» - недоумевает Гебрич. Она также заявила об угрозах из России в адрес журналистов La Stampa, ранее написавших о бесполезности российской помощи. Напомним, после этого Минобороны РФ обвинило ресурс в русофобии.
Российская сторона ранее неоднократно подчёркивала, что отправка военных медиков - это гуманитарный акт помощи, не имеющий отношения к политике.
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