Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей

О петиции стали активно писать СМИ с подачи украинского издания «Обозреватель», которое получило комментарий живущей в Италии украинки Натальи Гебрич. В материале она названа одним из авторов петиции. Фактически петиция создана итальянским «Комитетом права», а Гебрич — в числе подписавшихся.

Создатели петиции просят глав МИД и Минобороны Италии, а также премьер-министра ответить на пять вопросов, в том числе о сроках российской «операции» и её целях. Авторы обращения интересуются, возможно ли прибытие «иностранных военных сил» в страну НАТО без специального мандата, и требуют обратить внимание на высказывания в России по поводу статьи в итальянской газете La Stampa, в которой говорится о бесполезности российской помощи.

Сама Гебрич удивлена тем, что российской миссии много военных. Она также заявила журналистам, что местные жители якобы жалуются на «хамское» поведение россиян.

Ранее сенатор Владимир Джабаров назвал позицию авторов петиции аморальной.

