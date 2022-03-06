Премьер Британии Джонсон усомнился в возможности Украины стать членом НАТО

«Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. Я и многие другие западные лидеры разговаривали с господином Путиным, чтобы понять его точку зрения», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Джонса, то, что происходит на Украине — не является конфликтом НАТО, отмечает РИА ФАН.

Британский премьер утверждает, что ни одно государство НАТО не отправляло на Украину боевые подразделения. При этом, подчеркнул Джонсон, более 20 стран оказывают помощь Украине в сфере обороны в настоящее время, пишет Газета.ru.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что Североатлантический альянс не может обеспечить бесполетную зону над территорией Украины.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее говорил «Радиоточке НСН», что странам НАТО не следует вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине, и подогревать «нацистский» киевский режим поставками оружия.

«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий», - сказал Владимир Джабаров.

