Джонсон заявил о невозможности обеспечить бесполётную зону над Украиной

Североатлантический альянс не может обеспечить бесполётную зону над территорией Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как пояснил глава британского правительства, введение такого режима может привести к прямому военному столкновению с Российской Федерацией.

Ранее США также отвергли возможность создания бесполётной зоны над Украиной. Для обеспечения такой зоны потребуется присутствие в этой стране американских вооруженных сил, что грозит столкновением с РФ, подчеркнул Белый дом.

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ФОТО: flickr.com // Inessa2811
ТЕГИ:НАТОУкраинаБорис Джонсон
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