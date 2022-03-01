Джонсон заявил о невозможности обеспечить бесполётную зону над Украиной

Североатлантический альянс не может обеспечить бесполётную зону над территорией Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как пояснил глава британского правительства, введение такого режима может привести к прямому военному столкновению с Российской Федерацией.

Ранее США также отвергли возможность создания бесполётной зоны над Украиной. Для обеспечения такой зоны потребуется присутствие в этой стране американских вооруженных сил, что грозит столкновением с РФ, подчеркнул Белый дом.

