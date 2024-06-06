Путин заявил, что Запад помешал заключению мирного договора Москвы и Киева
Западные страны помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной весной 2022 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
По его словам, это могло бы остановить конфликт вокруг Украины. Глава государства напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились подписать мирное соглашение. Проект документа содержал пункты, которые устраивали обе стороны. Однако тогда британский премьер Борис Джонсон приехал в Киев и рекомендовал выбросить договор «в помойку». «Зачем надо было мешать нам подписать с Украиной этот договор?» – задался вопросом Путин.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский не может начать переговоры с Москвой, так как него давят ультраправые националисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru