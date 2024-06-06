По его словам, это могло бы остановить конфликт вокруг Украины. Глава государства напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились подписать мирное соглашение. Проект документа содержал пункты, которые устраивали обе стороны. Однако тогда британский премьер Борис Джонсон приехал в Киев и рекомендовал выбросить договор «в помойку». «Зачем надо было мешать нам подписать с Украиной этот договор?» – задался вопросом Путин.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский не может начать переговоры с Москвой, так как него давят ультраправые националисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

