В США заявили о легитимности Зеленского
2 июня 202404:03
Американские власти не изменили свою позицию в отношении статуса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться украинским гражданами.
Ранее в Кремле заявили, что по вопросу легитимности Зеленского существуют разные точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru