В США заявили о легитимности Зеленского

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться украинским гражданами.

Ранее в Кремле заявили, что по вопросу легитимности Зеленского существуют разные точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

