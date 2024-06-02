В США заявили о легитимности Зеленского

Американские власти не изменили свою позицию в отношении статуса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Спикер рады ответил на слова Путина о нелегитимности Зеленского

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться украинским гражданами.

Ранее в Кремле заявили, что по вопросу легитимности Зеленского существуют разные точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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