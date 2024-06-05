СМИ: Зеленский не может договориться о мире из-за давления ультраправых националистов

Украинский президент Владимир Зеленский не может начать переговоры с Москвой, так как него давят ультраправые националисты, сообщает Responsible Statecraft.

Песков опроверг информацию о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта

Как пишет издание, еще до начала конфликта именно эти люди заставили главу государства отказаться от мирного решения, на котором базировалась его предвыборная кампания. Лидеры ультранационалистов грозили беспорядками в стране, если Зеленский заключит соглашение о прекращении огня и выполнит предвыборные обещания. Зеленский может попытаться переложить ответственность за переговоры с Россией на США.

В статье отмечается, что сторонам стоит отказаться и от двусторонних переговоров по конфликту, сфокусироваться на строительстве такой структуры безопасности в Европе, которая будет подразумевать сотрудничество с РФ.

На днях Зеленский в интервью газете Guardian вновь заявил о невозможности переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры