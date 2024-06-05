Как пишет издание, еще до начала конфликта именно эти люди заставили главу государства отказаться от мирного решения, на котором базировалась его предвыборная кампания. Лидеры ультранационалистов грозили беспорядками в стране, если Зеленский заключит соглашение о прекращении огня и выполнит предвыборные обещания. Зеленский может попытаться переложить ответственность за переговоры с Россией на США.

В статье отмечается, что сторонам стоит отказаться и от двусторонних переговоров по конфликту, сфокусироваться на строительстве такой структуры безопасности в Европе, которая будет подразумевать сотрудничество с РФ.

На днях Зеленский в интервью газете Guardian вновь заявил о невозможности переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

