За два месяца на Украине уничтожены около 6 тысяч иностранных наемников

За два месяца в рядах Вооруженных сил Украины уничтожены около шесть тысяч иностранных наемников, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

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По его словам, в начале специальной военной операции количество наемников росло и достигало около 20 тысяч. Однако тогда начался процесс их побега. По данным на март текущего года количество наемников составляло около 14 тысяч.

Как отметил Гаврилов, часть наемников прерывает контракт, так и не получив средства за вступление в ряды ВСУ, так как украинское командование бросает их в «мясные штурмы». Отмечается, что на стороне Украины воюют граждане Польши, Франции, США, Грузии, Канады и Германии.

Ранее стало известно, что воюющие на стороне Украины иностранные наемники оказались расходным материалом для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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