По его словам, в начале специальной военной операции количество наемников росло и достигало около 20 тысяч. Однако тогда начался процесс их побега. По данным на март текущего года количество наемников составляло около 14 тысяч.

Как отметил Гаврилов, часть наемников прерывает контракт, так и не получив средства за вступление в ряды ВСУ, так как украинское командование бросает их в «мясные штурмы». Отмечается, что на стороне Украины воюют граждане Польши, Франции, США, Грузии, Канады и Германии.

Ранее стало известно, что воюющие на стороне Украины иностранные наемники оказались расходным материалом для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

