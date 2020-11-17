«Партнерские отношения». В Совфеде не испугались присутствия Турции в Закавказье

В Париже прошли переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Представители двух стран признали предпринятые Россией меры по заключению мира в Нагорном Карабахе, но потребовали прояснить роль Турции в урегулировании конфликта.

Ранее сообщалось, что турецкие военные отправятся в Азербайджан для обеспечения работы мониторингового центра России и Турции, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал, как повлияет присутствие Турции в Азербайджане на Россию.



«Будут ли (турецкие военные на территории региона — прим. НСН) — лучше спрашивать Турцию, Азербайджан и Армению. Для прояснения роли Турции в карабахском вопросе представители Америки и Франции должны были обращаться, прежде всего, к Турции, не к России», — высказался политик.



Цеков напомнил, что, согласно неоднократным заявлениям властей, на территории Нагорного Карабаха будут только миротворцы из России.



«А что касается участия Турции в ситуации по карабахскому конфликту, то на территории Азербайджана будет создан, скажем так, соответствующий центр примирения. И в нем будут участвовать представители Турции. Об этом тоже не раз было сказано», — рассказал собеседник НСН.