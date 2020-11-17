«Партнерские отношения». В Совфеде не испугались присутствия Турции в Закавказье
Член комитета Совфеда по международным делам заявил, что не считает присутствие Турции в Азербайджане прямой угрозой для России.
В Париже прошли переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Представители двух стран признали предпринятые Россией меры по заключению мира в Нагорном Карабахе, но потребовали прояснить роль Турции в урегулировании конфликта.
Ранее сообщалось, что турецкие военные отправятся в Азербайджан для обеспечения работы мониторингового центра России и Турции, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал, как повлияет присутствие Турции в Азербайджане на Россию.
«Будут ли (турецкие военные на территории региона — прим. НСН) — лучше спрашивать Турцию, Азербайджан и Армению. Для прояснения роли Турции в карабахском вопросе представители Америки и Франции должны были обращаться, прежде всего, к Турции, не к России», — высказался политик.
Цеков напомнил, что, согласно неоднократным заявлениям властей, на территории Нагорного Карабаха будут только миротворцы из России.
«А что касается участия Турции в ситуации по карабахскому конфликту, то на территории Азербайджана будет создан, скажем так, соответствующий центр примирения. И в нем будут участвовать представители Турции. Об этом тоже не раз было сказано», — рассказал собеседник НСН.
Сенатор отметил, что любой конфликт вблизи российских территорий — это угроза. Однако присутствие Турции в Азербайджане не несет опасности для РФ, считает он.
«Что касается Турции, у нас деловые, партнерские отношения по многим вопросам. Да, может быть, мы в чем-то друг с другом не согласны, но у нас ровные, развивающиеся отношения. Если так случилось, что Турция присутствует в Нагорном Карабахе, то, думаю, наша страна нашла общий язык с ней по этому вопросу. Я не считаю, что присутствие Турции в Азербайджане создает какую-то угрозу», — заключил Цеков.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Азербайджан в скором времени может войти в состав Турции.
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