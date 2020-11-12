Песков опроверг заявление Турции об ее участии в миротворческой деятельности в Карабахе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Турция не принимает участие в миротворческой миссии в Карабахе.

Ранее об этом сообщила Анкара. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Хулуси Акар, сообщает телеканал «360».

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По словам Пескова, судя по всему, заявление Турции связано с «расхождениями в понимании».

В Кремле уточнили, что миротворцами выступают только российские военные в Нагорном Карабахе. При этом взаимодействие с турецкими военными будет происходить в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана.

Между тем, в четверг Минобороны России сообщило, что очередные два самолёта с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, передает RT.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Баку сообщил, что Турцию 13 ноября посетит делегация из России для того, чтобы обсудить вопрос создания совместного наблюдательного центра, отмечает news.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковМиротворцыНагорный Карабах
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