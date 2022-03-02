Лавров обозначил позицию властей РФ на переговорах с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил позицию российских властей на переговорах с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди условий Лавров назвал признание Крыма частью РФ, признание ДНР и ЛНР в административных границах и демилитаризация Украины. Он отметил, что на украинской территории не должно быть вооружений, угрожающих безопасности РФ.
Еще одним условием он назвал денацификацию «точно так же, как фашистская Германия». По его словам неонацисты на Украине пользуются огромной свободой.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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