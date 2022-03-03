Мариуполь в «кольце», десант под Одессой: Седьмой день спецоперации на Украине
Пока союзники накачивают Украину вооружениями, все больше украинцев уезжают в соседние государства на фоне военной операции России.
Украинское Агентство УНИАН сообщило, что 3 марта ночью в Киеве прогремела серия мощнейших взрывов, которые были слышны в разных районах столицы. Также в соцсетях ночью 3 марта распространилось видео, на котором якобы в центре Харькова загорелось здание СБУ. На кадрах виден большой огонь и клубы дыма.
Между тем, российских военных ждут в Одессе. «В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы», - сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Российское Минобороны о передвижениях войск и техники сообщает только по факту произошедшего: о выдвижении на Одессу в ведомстве пока не говорили.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский ночью 3 марта выступил с очередным обращением к гражданам страны. Он заявил, что Россия получит «яростный отпор», который «запомнит навсегда». Зеленский также сказал, что народ Украины якобы сломил планы России за неделю.
«Мы сломили планы, которые они готовили годами. Мы их прогоним с позором!», - сказал Зеленский.
Однако в Совете Федерации считают, что прогнать нужно самого Зеленского.
«Если гражданин Зеленский еще пытается сделать хоть что-то полезное не только себе, но и своей Родине и своему народу, то у него на это пока есть возможности. Но он же сам их рушит. Он ликвидировал дипломатический диалог с РФ и через несколько часов мямлил про то, что украинцы очень смелые, но одинокие, поэтому они готовы обсудить с Россией нейтралитет. Но тут нечего обсуждать. Зеленскому надо либо выполнять положенные условия, либо делать ноги, как это сделали многие другие. Я другого выхода для него не вижу. Пусть бегут», - заявил сенатор Андрей Климов.
Тем временем, все больше стран собираются поставлять оружие Украине. Так, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес 3 марта заявила, что Мадрид направит Украине 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы. Как сообщила министр, два самолета ВВС с наступательным вооружением будут направлены утром 4 марта. Оружие будет доставлено «в пункт, близкий к границе с Украиной» в Польше, откуда их заберут украинские власти.
В свою очередь представители конгресса США 3 марта сообщили, что власти Соединенных Штатов на этой неделе поставили Украине сотни зенитно-ракетных комплексов Stinger. Вашингтон осуществил поставки в рамках масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Киеву на сумму $350 млн. Помощь также предполагает противотанковые ракеты Javelin, которые украинское правительство запрашивало у США для «отражения наступления российских военных».
Минобороны России 2 марта впервые озвучило количество потерь среди военнослужащих. Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, погибли 498 российских военных, еще 1597 человек получили ранения. Он отметил, что потери среди военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации составили 2870 человек.
Конашенков также сообщил, что российские войска взяли под свой контроль Херсон. Также российские военные установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские силовики добровольно сложили оружие. Он также уточнил, что российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка, а группировка войск ДНР сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь.
«Российские военные устраняют реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины, где должны были появиться базы НАТО», - отмечают в российском оборонном ведомстве.
Конашенков уточнил, что всего за время операции было выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры.
«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме», - сказал Конашенков.
На фоне проведения военной операции из Украины продолжают массово уезжать люди. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter 3 марта сообщил, что количество беженцев составило один миллион за неделю. По его словам, беженцы уезжают в соседние страны. В частности, из-за наплыва беженцев правительство Чехии 2 марта заявило о введении в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
«У нас единственная позиция по этому вопросу – это защита прав человека. Но правда воспринимается по-разному. Восемь лет никто не воспринимал убийство и украинских, и российских граждан как повод для реакции, а сейчас все поменялось. Понятно, что это, мягко говоря, вызвано теми участниками процесса, которые дергают за ниточки, в том числе по всей Европе, и на Украине», - сказал он.
Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на территории Украины. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.
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