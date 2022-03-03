Мариуполь в «кольце», десант под Одессой: Седьмой день спецоперации на Украине

Между тем президент Украины Владимир Зеленский ночью 3 марта выступил с очередным обращением к гражданам страны. Он заявил, что Россия получит «яростный отпор», который «запомнит навсегда». Зеленский также сказал, что народ Украины якобы сломил планы России за неделю.

«Мы сломили планы, которые они готовили годами. Мы их прогоним с позором!», - сказал Зеленский.

Однако в Совете Федерации считают, что прогнать нужно самого Зеленского.

«Если гражданин Зеленский еще пытается сделать хоть что-то полезное не только себе, но и своей Родине и своему народу, то у него на это пока есть возможности. Но он же сам их рушит. Он ликвидировал дипломатический диалог с РФ и через несколько часов мямлил про то, что украинцы очень смелые, но одинокие, поэтому они готовы обсудить с Россией нейтралитет. Но тут нечего обсуждать. Зеленскому надо либо выполнять положенные условия, либо делать ноги, как это сделали многие другие. Я другого выхода для него не вижу. Пусть бегут», - заявил сенатор Андрей Климов.

Тем временем, все больше стран собираются поставлять оружие Украине. Так, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес 3 марта заявила, что Мадрид направит Украине 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы. Как сообщила министр, два самолета ВВС с наступательным вооружением будут направлены утром 4 марта. Оружие будет доставлено «в пункт, близкий к границе с Украиной» в Польше, откуда их заберут украинские власти.