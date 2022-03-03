Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России прекратить военную операцию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Генассамблея потребовала от РФ прекратить применение силы и вывести войска. Резолюцию поддержала 141 страна, против высказались Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Еще 35 государств воздержались, в их числе Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Иран, Ирак, Куба и другие, пишет Ura.ru.
Резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении стран, отмечает RT.
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