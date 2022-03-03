Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине

Генассамблея потребовала от РФ прекратить применение силы и вывести войска. Резолюцию поддержала 141 страна, против высказались Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Еще 35 государств воздержались, в их числе Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Иран, Ирак, Куба и другие, пишет Ura.ru.

Резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении стран, отмечает RT.

