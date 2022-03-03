В украинской делегации отказались проводить переговоры с РФ в Беловежской пуще

Переговоры Украины и России состоятся, однако пройдут не в Беловежской пуще. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа», представитель делегации из Киева Давид Арахамия.

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Ранее стало известно, что второй раунд российско-украинских переговоров на фоне спецоперации РФ должен пройти в белорусской Беловежской пуще. Представитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что стороны выбрали место для встречи по обоюдному решению, сообщает телеканал «360».

«Информация о переговорах в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое», — написал Арахамия в Facebook.

Политик добавил, что все подробности будут объявлены позже, отмечает РЕН ТВ.

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