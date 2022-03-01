Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности, на которые рассчитывает Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них: территориальная целостность, защита границ, особые отношения с соседними государствами, полная безопасность.



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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