Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины

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Среди них: территориальная целостность, защита границ, особые отношения с соседними государствами, полная безопасность.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности, на которые рассчитывает Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

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