Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины
1 марта 202223:33
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности, на которые рассчитывает Украина. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди них: территориальная целостность, защита границ, особые отношения с соседними государствами, полная безопасность.
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1 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru