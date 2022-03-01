СМИ назвали вероятную дату второго раунда переговоров РФ и Украины

Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, 2 марта. Об этом сообщило «Зеркало недели» - общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве. Издание ссылается на украинские дипломатические источники.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошёл накануне в Гомельской области Белоруссии. Они продолжались около пяти часов. Была достигнута договорённость о продолжении переговорного процесса на белорусско-польской границе после консультаций в столицах России и Украины.

Комментируя результаты встречи, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

