Представитель Великобритании прибудет в Турцию для консультаций Зеленскому

Утверждается, что представитель Великобритании должен убедить украинскую делегацию не делать ничего, что может вызвать негативную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа. Уточняется, что Пауэлл будет консультировать переговорную группу до начала двусторонних обсуждений с Россией.

15 мая в Стамбуле запланирована встреча российских и украинских делегаций. Стороны впервые контактируют друг с другом с 2022 года. Ожидается, что участники начнут поиск компромисса для завершения вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп не собирается посещать Стамбул и участвовать в переговорах России и Украины, напоминает НСН.

