Зеленский заявил, что готов к встрече только с Путиным
13 мая 202518:39
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов на встречу в Турции с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе общения с журналистами он указал, что какие-либо другие форматы российско-украинских переговоров не обсуждались и не прорабатывались.
«Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено», - подчеркнул президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что действие указа, запрещающего переговоры с Россией, его самого не касается, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru