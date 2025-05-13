Зеленский заявил, что готов к встрече только с Путиным

В ходе общения с журналистами он указал, что какие-либо другие форматы российско-украинских переговоров не обсуждались и не прорабатывались.

«Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено», - подчеркнул президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что действие указа, запрещающего переговоры с Россией, его самого не касается, сообщает RT.

