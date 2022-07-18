МИД Китая исключил бездействие по ситуации на Украине
Пекин не является стороной кризиса вокруг Украины, однако китайские власти не будут сидеть сложа руки, сообщает МИД КНР со ссылкой на заявление главы ведомства Ван И.
«… Мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров», — заявил дипломат.
Как отметил министр, что стороны должны извлечь уроки из украинского кризиса. Ван И также призвал стороны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
Ранее в министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию об отказе генерального секретаря республики Си Цзиньпина приехать в Россию.
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