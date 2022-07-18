МИД Китая исключил бездействие по ситуации на Украине

«… Мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров», — заявил дипломат.

Как отметил министр, что стороны должны извлечь уроки из украинского кризиса. Ван И также призвал стороны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.

Ранее в министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию об отказе генерального секретаря республики Си Цзиньпина приехать в Россию.

