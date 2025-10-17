Венгрия пообещала Путину беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом
Венгрия обеспечит президенту РФ Владимиру Путину беспрепятственный въезд в страну для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как пишет RT, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия с уважением примет российского лидера, который после саммита с американски коллегой сможет беспрепятственно покинуть страну.
«Ничего согласовывать тут ни с кем не надо», — заключил дипломат.
Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор, после которого президент США заявил о предстоящей встрече с российским коллегой в Будапеште, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
