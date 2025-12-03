Хакеры назвали боевиков ВСУ, атаковавших танкеры в Черном море
Хакерская группировка «Берегини» заявила о причастности украинского военного подразделения к атакам на танкеры в Черном море, сообщает «РЕН ТВ».
По их данным, операции были проведены силами 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Опубликованы имена четырех военнослужащих, которых назвали непосредственными исполнителями: старшина Андрей Деркач и матросы Артем Козлова, Михаил Печенюк и Максим Семко.
В «Берегини» утверждают, что обладают полным списком личного состава бригады. Также в заявлении приводится версия о координации диверсий силовым блоком Украины при участии посла в Великобритании Валерия Залужного и при организационной поддержке британской разведки MI-6. По мнению хакеров, целью атак был срыв потенциальных переговоров по урегулированию конфликта, что соответствует интересам Лондона как сторонника продолжения боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атаки на танкеры в Чёрном море являются пиратством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры назвали боевиков ВСУ, атаковавших танкеры в Черном море
- СМИ: Думская кампания-2026 будет зависеть от завершения или продолжения СВО
- Ушаков сообщил, что делегация США обещала не ехать в Киев после встречи с Путиным
- Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина
- СМИ: Конфликт банков с маркетплейсами заставил ЦБ прислушаться
- Гергиев поддержал аукционную систему продажи билетов на «Щелкунчика»
- СМИ: Россияне массово жалуются на задержки зарплат
- СМИ: ЕС придется тратить деньги на Украину даже после завершения конфликта
- Телескоп NASA заметил межзвездный объект 3I/ATLAS до его открытия
- СМИ: Уиткоффа и Кушнера угостили красной икрой и олениной в московском ресторане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru