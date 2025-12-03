Хакеры назвали боевиков ВСУ, атаковавших танкеры в Черном море

Хакерская группировка «Берегини» заявила о причастности украинского военного подразделения к атакам на танкеры в Черном море, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Киев признался в совершении атак на танкеры в Черном море

По их данным, операции были проведены силами 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Опубликованы имена четырех военнослужащих, которых назвали непосредственными исполнителями: старшина Андрей Деркач и матросы Артем Козлова, Михаил Печенюк и Максим Семко.

В «Берегини» утверждают, что обладают полным списком личного состава бригады. Также в заявлении приводится версия о координации диверсий силовым блоком Украины при участии посла в Великобритании Валерия Залужного и при организационной поддержке британской разведки MI-6. По мнению хакеров, целью атак был срыв потенциальных переговоров по урегулированию конфликта, что соответствует интересам Лондона как сторонника продолжения боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атаки на танкеры в Чёрном море являются пиратством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Черное МореАтакаУкраинаХакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры