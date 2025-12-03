Ушаков сообщил, что делегация США обещала не ехать в Киев после встречи с Путиным

Завершив визит в Москву, делегация из США направится непосредственно в Вашингтон, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

СМИ: Уиткоффа и Кушнера угостили красной икрой и олениной в московском ресторане

Речь идет о спецпосланнике президента США Стивене Уиткоффе и зяте американского лидера Джареде Кушнере. Посещение Киева в их планы не входило.

По словам Ушакова, следующим шагом американской стороны будет информирование президента Дональда Трампа о содержании прошедших в Кремле обсуждений.

2 декабря Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась более пяти часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

