Ушаков сообщил, что делегация США обещала не ехать в Киев после встречи с Путиным
Завершив визит в Москву, делегация из США направится непосредственно в Вашингтон, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.
Речь идет о спецпосланнике президента США Стивене Уиткоффе и зяте американского лидера Джареде Кушнере. Посещение Киева в их планы не входило.
По словам Ушакова, следующим шагом американской стороны будет информирование президента Дональда Трампа о содержании прошедших в Кремле обсуждений.
2 декабря Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась более пяти часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
