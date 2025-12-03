Голикова назвала самые востребованные профессии ближайших лет

Наиболее востребованными профессиями в следующие семь лет станут швеи и сварщики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», пишет РИА Новости.

Зампред правительства рассказала, что завершается формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на семь лет.

«И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер поблагодарила представителей рабочих профессий, их трудовые коллективы, семьи за то, что они делают возможным технологическое лидерство и суверенитет страны.

Ранее сервис «Авито Работа» и селекционно-семеноводческая компания Ruseed выяснили, что в 2025 году в РФ удвоилось число вакансий в сфере сельского хозяйства, за 10 месяцев их количество увеличилось на 135%, пишет Ura.ru.

